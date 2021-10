Der Festgenommene im Fall des tödlichen Attentats auf den britischen Abgeordneten Amess hat Medienberichten zufolge an einem Präventionsprogramm gegen Extremismus teilgenommen.

Der 25-Jährige habe aber nicht unter Beobachtung des Inlandsgeheimdienstes gestanden, berichtet die BBC. Die Polizei geht von einem islamistischen Hintergrund aus. Bei dem Briten solamalischer Herkunft habe es sich wahrscheinlich um einen Einzeltäter gehandelt, hieß es.



Der konservative Abgeordnete Amess war am Freitag in seinem Wahlkreis Leigh-on-Sea in der Grafschaft Essex während eines Treffens mit Bürgern erstochen worden.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.