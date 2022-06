Russlands Präsident Putin und Patriarch Kirill beim orthodoxen Osterfest Ende April 2022 in Moskau (picture alliance / AP / Oleg Varov)

Patriarch Kirill habe seine Position wiederholt missbraucht, um den Krieg in der Ukraine zu rechtfertigen, begründete Außenministerin Truss den Schritt im Parlament in London. In der EU waren Sanktionen gegen den Patriarchen am Widerstand Ungarns gescheitert.

Ebenfalls Sanktionen verhängte London gegen die russische Beauftragte für Kinderrechte Lwowa-Belowa. Ihr wird vorgeworfen, an der Verschleppung und erzwungenen Freigabe zur Adoption von 2.000 Kindern aus der Ukraine beteiligt gewesen zu sein.

Weiterführende Informationen

