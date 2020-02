Die britische Regierung hat die Sicherheitsvorkehrungen im Kampf gegen das neue Coronavirus verschärft.

Wie die britische Gesundheitsbehörde mitteilte, können von nun an Menschen mit dem Virus zwangsweise unter Quarantäne gestellt werden. Zudem ernannte die Behörde zwei Londoner Krankenhäuser zu Isolationseinrichtungen für Erkrankte. Außerdem wurde die zentralchinesische Stadt Wuhan und die umliegende Provinz Hubei als "infizierte Gebiete" deklariert.



In Großbritannien sind zurzeit vier Personen am Virus erkrankt. In Deutschland gibt es bislang 14 bestätigte Ansteckungsfälle. Die 20 gestern aus Wuhan zurückgeholten Deutschen haben sich der Berliner Senatsverwaltung zufolge nicht mit dem Erreger infiziert. Die Testergebnisse seien durchweg negativ.