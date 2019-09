In Großbritannien haben in den vergangenen zwei Tagen mehr als 100.000 Einwohner einen Antrag auf Registrierung als Wählerinnen und Wähler gestellt.

Wie die Zeitung "The Guardian" berichtet, liegt die Zahl damit deutlich über dem üblichen Wert an Werktagen. 58 Prozent der Anträge seien von jungen Leuten im Alter von bis zu 34 Jahren gekommen. Viele von ihnen seien Studierende, die zum Beginn der neuen Vorlesungszeit umgezogen seien, heißt es weiter. Der Prozentsatz der Anträge von über 65-Jährigen, die eher geneigt seien, die Konservativen zu wählen, habe bei gut sieben Prozent gelegen.



Sollte es tatsächlich Neuwahlen am 15. Oktober geben, wäre der 27. September der letztmögliche Tag, sich registrieren zu lassen.