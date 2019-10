Im Zusammenhang mit dem Fund von 39 Toten in einem Lastwagen in Großbritannien gibt es eine weitere Festnahme.

Nach Angaben der britischen Polizei handelt es sich um einen 48-jährigen Mann aus Nordirland. Er wurde den Angaben zufolge am Flughafen Stansted gefasst. Dem Mann werden Menschenhandel und Totschlag zur Last gelegt.



Damit wurden in dem Fall bislang vier Menschen festgenommen. Unter ihnen ist der Fahrer des Lastwagens, der unter Mordverdacht steht. In dem LKW waren am Mittwoch 31 Männer und acht Frauen tot aufgefunden worden. Ihre Nationalität steht noch nicht fest.