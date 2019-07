Die designierte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dem neuen Vorsitzenden der Konservativen Partei in Großbritannien, Johnson, zum Wahlsieg

Sie freue sich auf ein gutes Arbeitsverhältnis mit dem künftigen Premierminister, sagte von der Leyen in Paris nach einem Besuch beim französischen Staatspräsidenten Macron. Dieser erklärte, er wolle so schnell wie möglich mit Johnson zusammenarbeiten, auch bei den Themen Iran und internationale Sicherheit.



Der neue Tory-Vorsitzende kündigte an, er werde Großbritanniens Austritt aus der EU zum 31. Oktober umsetzen - ob mit oder ohne Vertrag. In einer Stichwahl unter Parteimitgliedern hatte er sich mit gut 66 Prozent gegen Außenminister Hunt durchgesetzt. Johnson wird damit Nachfolger von Premierministerin May und bereits morgen vereidigt.