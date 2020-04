In Großbritannien ist die Abstimmung über die Nachfolge des Labour-Vorsitzenden Corbyn zu Ende gegangen.

Rund 600.000 Parteimitglieder waren aufgerufen, per Brief oder online abzustimmen. Der Gewinner der Wahl wird am Sonntag auf der Internetseite der Partei veröffentlicht. Beworben hatten sich die Wirtschaftspolitikerin Long Bailey, die Unterhausabgeordnete Nandy und der frühere Direktor der britischen Staatsanwaltschaft, Starmer, dem gute Chancen eingeräumt werden.



Labour hatte bei den Parlamentswahlen im Dezember sein schlechtestes Ergebnis seit 1935 verbucht. Corbyn kündigte daraufhin seinen Rückzug an.