Die britische Wahlkommission untersucht Vorwürfe gegen Premier Johnson wegen der Renovierung seiner Dienstwohnung.

Die Kommission ist für die Überwachung der Wahl- und Parteienfinanzierung zuständig. Sie erklärte in London, es bestehe ein begründeter Verdacht, dass bei der Renovierung ein oder mehrere Verstöße begangen worden sein könnten.



Berichten zufolge soll Johnson den kostspieligen Umbau seiner Wohnung in der Londoner Downing Street mithilfe einer Parteispende zwischenfinanziert haben. Der Premier erklärte heute in einer Befragung im Parlament, er selbst habe die Kosten übernommen und sich stets an die Regeln gehalten. Johnson wies zudem Berichte zurück, wonach er in einer Besprechung erklärt habe, selbst wenn sich die Corona-Toten stapelten, werde es keinen Lockdown geben. Der Premierminister sagte, er habe diese Worte nicht verwendet.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.