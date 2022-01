Ukraine Großbritannien warnt Russland vor Installierung einer Marionetten-Regierung

Großbritannien hat Russland davor gewarnt, in der Ukraine eine Marionetten-Regierung einzusetzen. Justizminister Raab sagte dem Sender "Sky News", man habe Informationen, dass in der Ukraine ein pro-russischer Politiker an die Macht gebracht werden solle.

23.01.2022