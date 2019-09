In Großbritannien hat ein weiterer Tory-Politiker im Streit um den Brexit die Regierungspartei verlassen.

Der Abgeordnete Gyimah schloss sich den oppositionellen Liberaldemokraten an, die gegen den EU-Austritt des Landes sind. Vor eineinhalb Wochen war der konservative Abgeordnete Lee zu den Liberaldemokraten gewechselt. Ungeachtet dessen äußerte sich Premierminister Johnson erneut zuversichtlich zum Brexit. Er habe große Fortschritte hinsichtlich einer Einigung mit der EU gemacht, sagte er der Zeitung "Mail on Sunday". Details nannte er nicht. Johnson will sein Land unbedingt am 31. Oktober aus der EU führen. Morgen trifft er sich mit dem scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Juncker in Luxemburg.



Der frühere britische Premier Cameron kritisierte Johnson als politischen Opportunisten. Dieser habe sich vor dem Brexit-Referendum 2016 aus rein egoistischen Motiven als glühender Verfechter eines EU-Austritts inszeniert, schreibt Cameron in der "Sunday Times".