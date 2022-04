Migrationspolitik

Der britische Premier Boris Johnson (IMAGO/ZUMA Wire / Tayfun Salci)

So sollen männliche Migranten nach ihrer illegalen Ankunft im Vereinigten Königreich zur Abschreckung nach Ruanda gebracht werden und dort auf eine Entscheidung über ihren Asylantrag warten. Dazu schloss Großbritannien ein entsprechendes Abkommen mit dem ostafrikanischen Land. Premierminister Johnson sagte in London, man müsse sicherstellen, dass der einzige Weg zum Asyl ein sicherer und legaler sei. Auch Abkommen mit weiteren Ländern schloss er nicht aus. Die Opposition und Menschenrechtler kritisierten die Vereinbarung. Die Labour-Abgeordnete Powell sagte, der Plan sei nicht umsetzbar, teuer und unethisch. Kritiker warnten zudem vor sogenannten Pushbacks durch die Marine, also der Abweisung kaum fahrtauglicher Boote auf offener See.

Die Eindämmung der illegalen Migration war ein zentrales Wahlversprechen Johnsons und seiner Konservativen Partei.

