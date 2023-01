Ein Panzer vom Typ "Challenger 2" der britischen Streitkräfte. (AFP / ADRIAN DENNIS)

Das kündigte Premierminister Sunak in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj an, wie die Regierung in London mitteilte. Darüber hinaus wolle man Kiew auch Artillerie-Systeme liefern. Selenskyj schrieb auf Twitter, die britische Entscheidung werde die Ukraine nicht nur auf dem Schlachtfeld stärken. Sie sende auch das richtige Signal an andere Partner. Kiew fordert schon lange die Lieferung von Kampfpanzern.

Die Bundesregierung hat dies stets mit Verweis auf fehlende Absprachen unter den Verbündeten abgelehnt.

