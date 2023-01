Ein Panzer vom Typ "Challenger 2" der britischen Streitkräfte. (AFP / ADRIAN DENNIS)

Das kündigte Premierminister Sunak in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj an, wie die Regierung in London mitteilte. Im Gespräch sind 12 Challenger. Deren Lieferung würde auch die Bundesregierung weiter unter Druck setzen. Sie lehnt die Weitergabe von Leopards unter anderem mit Verweis auf nicht gewollte Alleingänge ab. Unterdessen startete Russland eine neue schwere Angriffswelle mit Raketen gegen die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.