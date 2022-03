Großbritannien will Mineralöl-Steuer senken. (Alastair Grant/AP/dpa)

Finanzminister Sunak kündigte im Parlament in London an, ein Jahr lang werde die Steuer um fünf Pence pro Liter gekürzt. So sollten Verbraucher und Unternehmen an den Tankstellen entlastet werden. Auch in Frankreich, Italien, Schweden und Spanien gibt es staatliche Zuschüsse zur Abfederung hoher Energiekosten. In Berlin wird am Abend der Koalitionsausschuss der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP über ein Entlastungspaket beraten.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.