Suella Braverman, britische Innenministerin. (Kin Cheung/AP/dpa)

Das berichten mehrere britische Medien. Innenministerin Braverman sagte dem Sender BBC, die Gruppe sei gewalttätig und zerstörerisch. Sie stelle ein militärisches Werkzeug Russlands unter Staatschef Putin dar.

Sollte die Wagner-Gruppe als terroristische Vereinigung verboten werden, würde eine Mitgliedschaft in Großbritannien als Straftat gewertet. Unter Strafe stünde dann auch, für sie zu werben, ihre Treffen zu organisieren oder zu besuchen sowie ihr Logo in der Öffentlichkeit zu tragen. In der EU fordern unter anderem Schweden und Frankreich eine Einstufung als Terrororganisation. Die Bundesregierung sah die Kriterien dafür zuletzt als nicht gegeben an.

Bislang wurden in Großbritannien und der EU lediglich Sanktionen gegen die Wagner-Gruppe erlassen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.