Boris Johnson: "Wir können die Flamme der Freiheit in der Ukraine am Leben erhalten oder riskieren, dass sie in ganz Europa und der Welt erstickt wird" (Archivbild).

Der britische Premierminister Johnson teilte am Abend mit, man werde 6.000 weitere Raketen schicken. Zudem werde man weitere 25 Millionen Pfund bereitstellen, um das ukrainische Militär zu stärken. Hinzu kommen nach Angaben der britischen Regierung mehr als vier Millionen Pfund für den Auslandssender BBC World Service. Damit solle Desinformation in Russland und in der Ukraine bekämpft werden.

Zuvor hatten bereits die EU-Staaten die Aufstockung der Mittel für Waffenlieferungen an die Ukraine bewilligt. Wie die Vertretung der 27 Mitgliedsstaaten am Abend in Brüssel mitteilte, stehen damit weitere 500 Millionen Euro zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte bereit. Mit dem Geld sollen militärische Ausrüstung, aber auch Güter wie Treibstoff und Verbandskästen finanziert werden. Das Bundesverteidigungsministerium will der Ukraine nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zudem 2.000 weitere Panzerfäuste liefern.

