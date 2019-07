In Großbritannien wird heute bekanntgegeben, wer Chef der Konservativen Partei und damit auch neuer Premierminister wird. Als klarer Favorit gilt der frühere Außenminister Boris Johnson.

Die etwa 160.000 Parteimitglieder konnten sich per Briefwahl zwischen ihm und dem derzeitigen Außenminister Jeremy Hunt entscheiden. Johnson hat erklärt, das Vereinigte Königreich auf jeden Fall bis zum 31. Oktober aus der Europäischen Union herausführen zu wollen - notfalls auch ohne Austrittsvertrag. Dieses Szenario fürchtet vor allem die Wirtschaft, die dadurch Schaden nehmen könnte. Aber auch im Parlament regt sich Widerstand. Mehrere Minister haben bereits ihren Rücktritt angekündigt, weil sie nicht in einem Kabinett Johnson dienen wollen.



Am Mittwoch soll der Sieger die Amtsgeschäfte von Premierministerin Theresa May übernehmen. Sie ist mit ihrem mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag mehrfach im Parlament gescheitert.