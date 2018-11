Mehr als 70 Wirtschaftsvertreter in Großbritannien haben sich für ein Referendum über die endgültigen Bedingungen des Austritts aus der Europäischen Union ausgesprochen.

In einem Brief, den die "Sunday Times" veröffentlicht, warnen sie vor einem "zerstörerischen harten Brexit". Britische Firmen sind zunehmend besorgt darüber, dass Großbritannien die EU ohne eine Vereinbarung verlassen könnte - oder dass die Regierung einer Lösung zustimmt, die den Zugang der Unternehmen zu den europäischen Märkten einschränkt.



Der Brief wurde von von einer neugegründeten Gruppe koordiniert, die sich für eine Volksabstimmung über den Brexit-Vertrag einsetzt. Dazu gehören mehrere bekannte Wirtschaftsvertreter.