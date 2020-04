In Großbritannien sind mehr als 20.300 Menschen an den Folgen des Corona-Virus gestorben.

Wie das Gesundheitsministerium in London mitteilte, gab es innerhalb von 24 Stunden in den Krankenhäusern 813 weitere Todesfälle. In der Statistik erfasst werden ausschließlich die Sterbefälle von nachweislich Infizierten in Krankenhäusern. Die tatsächliche Zahl der Toten könnte daher Schätzungen zufolge mehr als doppelt so hoch sein.



In den USA dürfen im Bundesstaat New York, der besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen ist, von heute an auch Apotheken Tests auf das Virus vornehmen. Das teilte Gouverneur Cuomo auf seiner täglichen Pressekonferenz mit. Zudem soll die Zahl der verfügbaren Antikörper-Tests erhöht werden.