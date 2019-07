In Großbritannien haben mehrere Minister ihren Rücktritt angekündigt, sollte der Tory-Politiker Johnson neuer Premierminister werden.

Finanzminister Hammond sagte dem Rundfunksender BBC, mit einem Rücktritt wolle er seiner möglichen Entlassung zuvorkommen. Unter Johnson könnte es auch einen Brexit ohne Abkommen geben. Er sei nicht bereit, das mitzutragen, betonte Hammond. Wie Hammond will auch Justizminister Gauke am Mittwoch sein Amt zur Verfügung stellen. Er könne nicht unter dem höchstwahrscheinlich neuen Premierminister Johnson dienen, sagte Gauke der Zeitung "Sunday Times".



Johnson gilt als Favorit im parteiinternen Rennen um das Amt des Tory-Vorsitzenden und damit auch des Regierungschefs. Seinem Rivalen, Außenminister Hunt, werden kaum Chancen eingeräumt. Am Dienstag wird die Konservative Partei verkünden, für welchen Kandidaten sich ihre etwa 160.000 Mitglieder per Briefwahl entschieden haben.