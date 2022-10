Nach Kritik an Steuerplänen

Der britische Finanzminister Kwarteng ist entlassen worden, heißt es in übereinstimmenden Medienberichten. (AFP / OLI SCARFF)

Zuvor hatten unter anderem BBC, The Independent und Sky News gemeldet, Truss habe Kwarteng entlassen. Die beiden Politiker standen unter immensem Druck, die vielfach kritisierten Steuersenkungspläne zurückzunehmen.

Truss und Kwarteng stehen auch in ihrer Konservativen Partei in der Kritik. Sie werden dafür verantwortlich gemacht, dass ihre auf Schulden basierten Finanzpläne die Märkte in Turbulenzen gestürzt hatten. Die Bank of England musste eingreifen und legte ein Anleihenkaufprogramm im Wert von 65 Milliarden Pfund auf.

Kwarteng verließ vorzeitig das Jahrestreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Washington und flog nach London zurück. Truss will sich am Nachmittag vor der Presse äußern.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.