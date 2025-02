Britain Politics (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jordan Pettitt)

Aus Brüssel werden EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa erwartet. Starmer nannte weder den genauen Tag noch die weiteren Teilnehmer. Er sprach lediglich von "einer Reihe von Ländern. Ziel sei, ein gemeinsames Vorgehen als Verbündete abzustimmen.

Bereits morgen will Starmer in Washington mit US-Präsident Trump zusammenkommen. Dort war am Montag auch Frankreichs Präsident Macron zu Gast, der in der vergangenen Woche bereits zu einem ersten Ukraine-Gipfel nach Paris eingeladen hatte.

Trump stellt die weitere Unterstützung seines Landes für die Ukraine infrage und bereitet ein Gipfeltreffen mit dem russischen Diktator Putin vor. Dabei soll es vor allem um ein mögliches Ende des russischen Kriegs gehen. Die EU und die Ukraine befürchten, bei Verhandlungen weitgehend übergangen zu werden.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.