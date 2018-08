Großdemo in Rumänien

Bei der Großdemonstration in der rumänischen Hauptstadt Bukarest hat die Polizei offenbar auch einen Korrespondenten der Deutschen Welle angegriffen.

Die Sicherheitskräfte hätten den als Journalist erkennbaren Mann verbal und körperlich attackiert, teilte der Sender mit. Der Reporter habe inzwischen bei der Staatsanwaltschaft in Bukarest Klage wegen Körperverletzung eingereicht. Die rumänische Justiz geht nach eigenen Angaben nach dem Polizeieinsatz auf der Kundgebung rund 30 ähnlichen Beschwerden nach. Bei den Protesten gegen die Regierung in Bukarest waren am Freitag etwa 450 Menschen verletzt worden. Die Polizei hatte Schlagstöcke, Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt.