Berlin Großdemonstration gegen Krieg in der Ukraine

In Berlin protestieren zehntausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. Ein Veranstalter-Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen und Friedensgruppen hatte 100.000 Teilnehmer angemeldet. Gegen Mittag setzte sich der Protestzug unter dem Motto "Stoppt den Krieg. Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" auf dem Berliner Alexanderplatz in Bewegung. Ersten Polizeiangaben zufolge könnte die anvisierte Teilnehmerzahl übertroffen werden.

13.03.2022