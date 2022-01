Die Polizei setzte während der Proteste in Brüssel auch Wasserwerfer und Tränengas ein. (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)

Die Polizei in der belgischen Hauptstadt schätzte die Zahl der Teilnehmenden auf 50.000. Agenturberichten zufolge waren auch Menschen aus anderen Ländern angereist. Aufgerufen zu dem Protest hatten mehrere Gruppen. Auf Bildern zu sehen war, wie Teilnehmende unter anderem polnische, französische, deutsche niederländische und rumänische Flaggen schwenkten. Viele trugen keine Gesichtsmasken.

Festnahmen und Verletzte

Die Polizei nahm mindestens 70 Personen fest, unter anderem wegen Sachbeschädigung und der Mitführung gefährlicher oder illegaler Gegenstände. Drei Polizisten und 12 Demonstranten wurden demnach mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, niemand sei in Lebensgefahr. Die Organisatoren hatten Demonstranten aus anderen EU-Staaten aufgerufen, sich dem Protest anzuschließen. Zu sehen waren auch Transparente mit Parolen gegen den belgischen Regierungschef Alexander De Croo. Belgische Demonstranten kritisierten zudem den Corona-Pass, mit dem in Belgien in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen eine Covid-Impfung oder ein negativer Test nachgewiesen werden müssen.

EU kritisiert Gewalt

Die Teilnehmer marschierten den Angaben zufolge vom Nordbahnhof ins europäische Viertel, wo die Krawalle ausgebrochen seien. Demnach warfen Demonstrierende Gegenstände auf Polizisten und beschädigten Gebäude. Die Polizei habe Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell bedankte sich in einem Tweet bei den Einsatzkräften und verurteilte eine "sinnlose Zerstörung" bei der Demonstration.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.