Zehntausende Menschen demonstrieren in Berlin gegen den Krieg in der Ukraine. (dpa-news/ Fabian Sommer)

Allein in Berlin seien rund 60.000 Menschen vom Alexanderplatz zum Großen Stern gezogen, teilte die Kampagnenplattform Campact am Sonntag mit. In Leipzig hätten sich zeitgleich 8.000 Demonstranten und Demonstrantinnen auf dem zentralen Augustusplatz versammelt. Ein Veranstalter-Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen und Friedensgruppen hatte 100.000 Teilnehmer angemeldet. Gegen Mittag setzte sich der Protestzug unter dem Motto "Stoppt den Krieg. Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine" auf dem Berliner Alexanderplatz in Bewegung.

Die Demonstrierenden forderten in einem gemeinsamen Appell, dass der russische Präsident Putin sofort alle Angriffe einstellt, sich aus der Ukraine zurückzieht und deren territoriale Integrität anerkennt und wiederherstellt. Ziel müssten Friedensverhandlungen sein, die in einem atomwaffenfreien Europa, gemeinsamer Sicherheit, in Frieden und Abrüstung unter Einschluss von Ukraine und Russland münden.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Werneke, erklärte zu Beginn der zentralen Veranstaltung in Berlin, Solidarität sei das Gebot der Stunde. Wörtlich sagte Werneke, das Putin-Regime trage die Verantwortung für den Krieg, die Gewalt und das unermessliche Leid. Die Invasion sei durch nichts zu rechtfertigen.

Bundesweit hatten mehr als 50 Organisationen zu Demonstrationen aufgerufen. In Hamburg kündigte der Deutsche Gewerkschaftsbund eine Kundgebung an. Auch in Frankfurt am Main und Stuttgart sind große Protestveranstaltungen angemeldet.

