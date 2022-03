Krieg in der Ukraine Großdemonstrationen in vielen Städten Deutschlands

In zahlreichen Städten in Deutschland haben zehntausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Die größten Proteste gab es in Berlin, Leipzig, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt am Main. Insgesamt waren es mehr als 100.000 Demonstranten, die für Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und für Frieden auf die Straße gingen.

14.03.2022