Große Astronomin vor 135 Jahren geboren Ida Barney und 150.000 Sterne

Vor 135 Jahren kam in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut Ida Barney zur Welt. Ihre Ausbildung schloss sie an der renommierten Yale-Universität ihres Heimatortes mit einem Doktorgrad in Mathematik ab.

Von Dirk Lorenzen

