US-Außenminister Anthony Blinken. (picture alliance/ dpa / Reuters / Pool / Daniel Becerril)

Deren Forderung nach einer Suspendierung von Mitarbeiterinnen in Nichtregierungsorganisationen werde die Versorgung mit humanitärer Hilfe im Land durcheinanderbringen. Eine solche Entscheidung könne verheerende Folgen für die Menschen in Afghanistan haben. Die Europäische Union sprach von einem klaren Bruch humanitärer Grundsätze. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher der Vereinten Nationen in New York. - Die islamistischen Rebellen, die vergangenes Jahr die Macht im Land wiedererobern konnten, hatten in einem Schreiben an alle nationalen und internationalen NGOs verlangt, keine Frauen mehr zu beschäftigen. Kurz zuvor hatten die Taliban Frauen von den Hochschulen ausgeschlossen.

Ungeachtet dessen sprach sich der stellvertretende Afghanistan-Beauftragte der Vereinten Nationen, Potzel, für eine Wiedereröffnung von Botschaften westlicher Staaten in Kabul aus. Man könne so die Lage besser einschätzen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

