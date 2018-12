Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Brömer, rechnet nicht mehr in diesem Jahr mit einer Einigung der Koalition im Streit um den Paragraphen 219a.

Für morgen sei ein Treffen der zuständigen Minister geplant, sagte er in Berlin. Wenn ein Ergebnis gefunden worden sei, werde sich die Unionsfraktion in ihrer nächsten Sitzung damit ausführlich befassen - das sei erst nach der Weihnachtspause am 15. Januar möglich.



In dem Streit geht es um das Informationsverbot für Abtreibungen. Die Sozialdemokraten drängen darauf, den Paragraphen 219a ganz zu streichen. In der Union gibt es erheblichen Widerstand gegen eine Änderung der Regelung.