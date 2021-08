Der entmachtete afghanische Präsident Ghani sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, er habe bei seiner Flucht ins Exil staatliche Gelder in Millionenhöhe entwendet.

Der afghanische Botschafter in Tadschikistan, Aghbar, sprach bei einer Pressekonferenz von umgerechnet 144 Millionen Euro. Er werde bei Interpol die Festnahme Ghanis beantragen. Nach Angaben der russischen Botschaft in Kabul soll Ghani mit vier Wagen und einem Hubschrauber voller Bargeld aus Afghanistan geflohen sein.



Aus seinem Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten wies Ghani diese Vorwürfe umgehend zurück. Das seien Lügen, erklärte er auf Facebook. Er habe Kabul verlassen, um ein Blutvergießen und eine große Katastrophe zu verhindern. Regierungsvertreter hätten ihm dazu geraten.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.