Iranischer Angriff

Das vom Weißen Haus veröffentlichte Bild zeigt US-Präsident Biden und die Mitglieder seines Sicherheits-Teams bei den Beratungen zu dem iranischen Angriff auf Israel. (dpa / The White House via AP / Adam Schultz)

Er sicherte Israel die unerschütterliche Unterstützung durch die USA zu. Auf Antrag Israels soll heute außerdem der UNO-Sicherheitsrat zusammenkommen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, äußerte sich zutiefst beunruhigt über die Gefahr einer verheerenden Eskalation in der gesamten Region.

Bundeskanzler Scholz und Bundesaußenministerin Baerbock verurteilten den iranischen Angriff "mit aller Schärfe" und erklärten, Deutschland stehe eng an der Seite Israels. Der EU-Außenbeauftragte Borrell nannte die Attacke eine "beispiellose Eskalation" und "schwerwiegende Bedrohung für die regionale Sicherheit". Der britische Premierminister Sunak erklärte, sein Land werde sich weiter für die Sicherheit Israels und aller regionalen Partner - "einschließlich Jordaniens und des Irak" - einsetzen. Großbritannien verlegt zusätzliche Kampfflugzeuge in den Nahen Osten und will sich bei Bedarf auch am Abschuss von Drohnen beteiligten.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.