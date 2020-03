Vertreter der Großen Koalition bezweifeln, dass der Beschluss des AfD-Bundesvorstands zur Auflösung des "Flügels" den Einfluss dieser Gruppierung mindern wird.

Es handele sich um ein durchsichtiges PR-Manöver, um den rechtsextremistischen Gehalt der Partei zu verschleiern, sagte Unionsfraktionsvize Frei von der CDU dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Högl, die von einem Täuschungsmanöver sprach. Die AfD führe die Leute mit dieser Ankündigung an der Nase herum.



Im Deutschlandfunk begrüßte der AfD-Bundestagsabgeordnete Gottschalk den Vorstandsbeschluss. Die Entscheidung sei folgerichtig, sagte er. Der ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD meinte, alle konstruktiven Kräfte des "Flügels" seien dennoch weiterhin integraler Bestandteil der Partei. Es handele sich zumeist um fantastische, großartige Leute. Man brauche aber keine "Partei in der Partei" mehr.



Der AfD-Vorstand hatte am Freitag mit großer Mehrheit beschlossen, dass sich der sogenannte "Flügel" bis zum 30. April auflösen soll. Die Gruppierung hat inzwischen erklärt, bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen zu haben.



Die Gruppierung war vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden.