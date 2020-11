Homeoffice ist in der Corona-Pandemie für Millionen Menschen zum Alltag geworden. Arbeitsminister Heil will mobiles Arbeiten nun dauerhaft erleichtern. Zudem sollen Beschäftigte, die jetzt von zu Hause arbeiten, bei der Steuer entlastet werden.

Konkret sieht der neue Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Heil (SPD) vor, dass Arbeitnehmer leichter als bisher von einem Ort ihrer Wahl arbeiten können. Sie sollen das Recht bekommen, ihren Wunsch nach regelmäßigem mobilen Arbeiten mit ihrem Arbeitgeber zu erörtern. Ein ursprünglich angedachtes Recht auf Homeoffice ist aber nicht mehr geplant.



Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Koalitionskreise meldet, ging Heils Entwurf am Montag in die Abstimmung innerhalb der Regierung. Arbeitgeber sollen demnach künftig konkret auf die gewünschte Ausgestaltung der mobilen Arbeit eingehen müssen. Lehnen sie den Antrag ab, sollen sie dies spätestens nach zwei Monaten begründet schriftlich mitteilen müssen. Der Arbeitsminister hatte schon Anfang Oktober einen Entwurf präsentiert. Den hatte aber das Bundeskanzleramt nicht für die Ressortabstimmung freigegeben. Ursprünglich war geplant, dass Beschäftigte 24 Tage im Jahr mobil oder im Homeoffice arbeiten dürfen, wenn keine betrieblichen Gründe dagegensprechen. Das ist laut Deutscher Presse-Agentur jetzt nicht mehr vorgesehen. Geregelt werden sollen mit dem Gesetzentwurf den Angaben zufolge auch versicherungsrechtliche Fragen. So sollen Beschäftigte künftig zuhause im gleichen Umfang Versicherungsschutz erhalten wie im Unternehmen. Auch Wege, die etwa für die Kinderbetreuung zurückgelegt werden müssen, sollen berücksichtigt werden.

Steuerliche Erleichterungen geplant

Parallel dazu verhandelten die Finanzpolitiker der Großen Koalition über steuerliche Erleichterungen für Beschäftigte, die wegen Corona ins Homeoffice wechseln müssen. Wie die SPD mitteilte, habe man sich auf eine Pauschale von fünf Euro pro Tag geeinigt, die längstens für 100 Tage gewährt wird. Damit liegt die Höchstsumme bei 500 Euro jährlich. Geplant ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag für zwei Jahre. Steuervorteile bringt die Home-Office-Pauschale aber nur dann, wenn der ohnehin gewährte Pauschbetrag von 1.000 Euro mit anderen Werbungskosten überschritten wird. Arbeitsminister Heil erklärte: "Im Moment ist es so, dass sich die steuerlichen Absatzmöglichkeiten fürs Homeoffice auf ein festes Arbeitszimmer beziehen. Aber wer hat das schon? Das sind die wenigsten." Eine Pauschale sei da ein unkomplizierter und guter möglicher Weg.

DGB und Bund der Steuerzahler begrüßen die Pläne

Auch der Bund der Steuerzahler und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßten das Vorhaben. Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Holznagel, sagte der Deutschen Presse-Agentur, wer während der Arbeitszeit auf private Ressourcen zurückgreife, müsse dafür auch einen Ausgleich erhalten. Die Regierung verfolge insofern einen guten Ansatz. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, durch Corona seien unzählige Beschäftigte gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten. Das bringe zusätzlichen Aufwand mit sich, etwa um die eigene Wohnung umzugestalten, so dass Büroarbeit dort überhaupt möglich sei. Hoffmann forderte zugleich eine Beteiligung der Arbeitgeber. Sie müssten für eine angemessene Ausstattung sorgen, die gute und sichere Arbeite von zuhause ermögliche. Die Steuerpauschale decke dies nicht ab.



Unklar blieb zunächst, ob die Regelung schon für das laufende Jahr gelten soll.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.