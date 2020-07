Die Große Koalition hat sich nach Angaben der SPD auf die Gründung einer Stiftung zur Förderung der Gleichstellung geeinigt.

Wie die Bundestagsfraktion der SPD in Berlin mitteilte, will der Bund damit einen Beitrag dazu leisten, die Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebensbereichen zu verbessern. Die Stiftung solle Informationen bereitstellen, die Praxis stärken und neue Ansätze entwickeln. Geplant sei die Gründung bis zum Jahresende. Gerade in der aktuellen Corona-Krise seien einige Defizite bei der Gleichstellung zutage getreten, welche einer dringenden Aufarbeitung bedürften, hieß es weiter.