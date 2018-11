CDU und SPD haben sich klar zum Fortbestand der Großen Koalition bekannt.

Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, die CDU stehe auch mit einer neuen Parteispitze zum Koalitionsvertrag. Mit Blick auf die SPD betonte die scheidende CDU-Vorsitzende, das sei eine wichtige Botschaft. SPD-Chefin Nahles sagte nach einer Klausurtagung ihrer Partei in Berlin, ein möglicher Ausstieg aus der Großen Koalition sei bei den Beratungen kein Thema gewesen. Es werde auch keinen vorgezogenen Parteitag oder Sonderparteitag geben. Nach Angaben von Nahles will die SPD bis Dezember klären, wie es im Bündnis mit den Unionsparteien weitergeht. Als Ziel für ihre Partei gab sie aus, man müsse die eigenen Botschaften klarer vortragen.



Bei der Klausurtagung der CDU wurde das Procedere für die Wahl der neuen Parteispitze festgelegt. Nach den Worten von Bundesgeschäftsführer Schüler soll es acht Regionalkonferenzen geben, auf denen sich die Kandidaten der Basis präsentieren können. Alle Bewerber für den Vorsitz müssen demnach von einem CDU-Verband offiziell nominiert werden. Weitere Kandidaten können auch noch auf dem Bundesparteitag im Dezember vorgeschlagen werden.