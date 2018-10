Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat einen anderen Stil der Union in der gemeinsamen großen Koalition angemahnt.

Der permanente Streit in der Union vermassele den Eindruck einer verlässlichen Regierung auf Bundesebene, sagte die SPD-Politikerin in Mainz. Man brauche ein anderes Miteinander und öffentliches Auftreten. Das Bündnis aus CDU, CSU und SPD stellte Dreyer nicht infrage. Das stehe momentan nicht zur Debatte. Bei der Klausur der SPD-Spitze Anfang November werde die SPD aber ihre Erwartungen überdenken und analysieren, wie es weitergehe. Man könne nicht auf Dauer damit leben, dass die SPD von den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr wahrgenommen werde. Die Partei hatte in Bayern mit 9,7 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl eingefahren.