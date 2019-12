Nach dem Entscheid über die neue SPD-Spitze und den Spekulationen über ein Ende der großen Koalition bemüht sich Parteichefin Dreyer um eine Beruhigung der Lage.

Das neue Führungs-Duo Esken und Walter-Borjans stelle ja nicht den Vertrag insgesamt in Frage, sondern wolle über Änderungen sprechen, sagte die kommissarische Vorsitzende im ZDF. Darüber werde man beim Parteitag beraten, der am Freitag beginnt. Zugleich verwies die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin darauf, dass sie sich nach dem Delegiertentreffen von der Bundesspitze zurückziehen werde.



Der Vorsitzende des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Kahrs, spricht sich etwa für einen Verbleib seiner Partei in der Regierungskoalition aus. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Partei Erfolge wie die Einführung einer Grundrente aufs Spiel setzen wolle, sagte Kahrs im Deutschlandfunk (Audio-Link).



Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich nach Angaben von Regierungssprecher Seibert offen für Gespräche mit der künftigen SPD-Spitze, lehnte aber ein Neuverhandeln des Koalitionsvertrags ab.