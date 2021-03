Die Große Koalition hat sich nach Angaben der Union auf das neue Gesetz gegen sexuelle Gewalt an Kindern verständigt.

Der rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Luczak, sprach von einem Durchbruch. Nach zähen Verhandlungen mit dem Koalitionspartner habe man heute einen Meilenstein im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern erreicht. Das eingeplante Verbot von Kindersexpuppen nannte Luczak überfällig. Sexueller Missbrauch von Kindern werde nun endlich als das bestraft, was er sei, als Verbrechen, führte er aus. Die Seele von Kindern werde durch diese Taten auf das Schwerste verletzt. Viele Opfer blieben oftmals ihr Leben lang traumatisiert.



Dem ursprünglich von Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) vorgelegten Gesetzentwurf zufolge soll Kindesmissbrauch als Verbrechen und damit mindestens mit einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet werden. Die Strafe für die Verbreitung von bildlichen Darstellung sexueller Gewalt an Kindern wird ebenfalls angehoben. Nach Angaben der Union werden Wiederholungstäter künftig einen lebenslangen Eintrag im erweiterten Führungszeugnis erhalten. Sowohl der Besitz als auch das Inumlaufbringen von Kindersexpuppen wird unter Strafe gestellt. Ermittlerinnen und Ermittler sollen Telefon und Internet künftig besser überwachen können. Die Union strebt eine Beschlussfassung des Bundestages noch im März an.

Bezeichnung "Kindesmissbrauch" statt "sexualisierte Gewalt an Kindern"

Zu Bezeichnung der Straftaten führte Luczak aus, der "einschränkende und irreführende" vom Justizministerium neu eingeführten Begriff der "sexualisierten Gewalt" werde aus dem Gesetzentwurf gestrichen. Sexuelle Handlungen an Kindern müssten immer strafbar sein, auch wenn der Täter keine körperliche Gewalt einsetze, sondern das Kind beispielsweise manipuliere, um es zu sexuellen Handlungen zu bewegen, betonte er. Im Gesetz werde jetzt wieder die alte und bewährte Terminologie "sexueller Missbrauch von Kindern" verwendet.



Die Bezeichnung "Missbrauch" wird von Fachpraxis und Wissenschaft kritisiert, unter anderem weil sie insinuiert, dass es auch einen korrekten "Gebrauch" von Kindern geben könne.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.