Qualifizierte Fachkräfte aus nicht EU-Staaten sollen künftig zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland einreisen dürfen.

Das ist einer der Eckpunkte für ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, auf die sich der Koalitionsausschuss in der Nacht verständigt hat und die heute früh bereits vom Kabinett gebilligt wurde. Demnach dürfen auch Menschen ohne Hochschulabschluss für sechs Monate einreisen, um eine Beschäftigung zu finden. Voraussetzung ist, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können und ausreichend Deutsch sprechen. Eine ähnliche Regelung gilt bereits für Akademiker.



Innenminister Seehofer erläuterte, dass für Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit Ausnahmen vorgesehen seien, um eine Konkurrenz mit Zuwanderern zu verhindern. Außerdem gehe es nicht darum, billige Arbeitskräfte anzuwerben.



Festhalten an Trennung von Asyl und Erwerbsmigration



Für geduldete und gut integrierte Asylbewerber soll es klare Kriterien im Aufenthaltsrecht geben. Ein sogenannter "Spurwechsel" ist jedoch nicht vorgesehen. Dabei hätten abgelehnte Asylbewerber offiziell in die Wirtschaftsmigration wechseln können. Im Eckpunktepapier heißt es, am Grundsatz der Trennung von Asyl und Erwerbsmigration werde festgehalten. Innenminister Seehofer sprach von einer pragmatischen und praktikablen Antwort auf die Lebensrealität.



Arbeitsminister Heil (SPD): "Keine Einwanderung in die Sozialsysteme"



Arbeitsminister Heil betonte, dass im Vordergrund zügige, schnelle und unbürokratische Lösungen stünden. Beide Minister betonten, dass es keine Einwanderung in die Sozialsysteme geben solle. Darum sei es wichtig, dass Jobsuchende ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten. Dies könne aber auf unterschiedliche Weise geschehen, etwa durch Bürgen.



Wirtschaftsminister Altmaier sprach von einem guten Tag für Deutschland. Man schöpfe Wachstumspotenziale aus. Allerdings wolle man die Fehler der 60er und 70er Jahre vermeiden.