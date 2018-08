Bundeskanzlerin Merkel rechnet nach dem Spitzentreffen der Großen Koalition mit raschen Ergebnissen etwa in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik.

Wie Regierungssprecher Seibert mitteilte, ging es bei dem Gespräch gestern Abend im Kanzleramt nicht darum, abschließende Entscheidungen zu treffen. Das werde in Kürze geschehen. Seibert wies zudem darauf hin, dass das Treffen von Merkel, CSU-Chef Seehofer und Vizekanzler Scholz lange verabredet gewesen sei. Zum Ende der politischen Sommerpause habe man über alle anstehenden Fragen beraten wollen. Aus SPD-Kreisen hieß es, Merkel werde am Dienstagabend die SPD-Vorsitzende Nahles treffen. Gestern sei keine Einigung erzielt worden. Im Deutschlandfunk sagte Nahles heute, sie strebe eine rasche Verständigung mit der Union in der Rentenfrage an.



Scholz hatte in seiner Funktion als Finanzminister am vergangenen Wochenende eine Rentengarantie bis zum Jahr 2040 gefordert. Dies wurde von der Union unter Hinweis auf die Kosten abgelehnt.