Die Vorsitzenden der drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD wollen die geplante Beförderung des abgesetzten Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen neu verhandeln.

SPD-Chefin Nahles hatte dies am Nachmittag in einem Brief an Kanzlerin und CDU-Chefin Merkel sowie Bundesinnenminister und CSU-Chef Seehofer gefordert. In dem Brief heißt es laut mehreren Medienberichten: "Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass wir uns geirrt haben." Man habe das Vertrauen verloren, statt es wiederherzustellen. Dies müsse Anlass sein, "die Verabredung zu überdenken". Die SPD wolle die Arbeit in der Koalition erfolgreich fortführen. "Wir müssen deshalb noch einmal zusammenkommen, um gemeinsam darüber zu beraten." In einer persönlichen Stellungnahme in Würzburg bekräftigte Nahles die Inhalte und betonte mit Blick auf Merkel und Seehofer: "Wir haben uns alle drei geirrt."



Seehofer schloss rasch nach Bekanntwerden des Briefes weitere Beratungen über die Causa Maaßen nicht aus. "Ich denke, eine erneute Beratung macht dann Sinn, wenn eine konsensuale Lösung möglich ist. Darüber wird jetzt nachgedacht", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die drei Parteivorsitzenden hätten zuvcor miteinander telefoniert. Auch Regierungssprecher Seibert teilte dem ARD-Fernsehen kurze Zeit später mit, Merkel verweigere sich ebenso wenig weiteren Gesprächen. Die Kanzlerin selbst betonte am Abend in München, Nachverhandlungen seien richtig und notwendig. Zudem drängte Merkel auf eine rasche Einigung: "Wir wollen eine gemeinsame und tragfähige Lösung finden im Laufe des Wochenendes."



Die bayerische SPD-Chefin Kohnen, eine der schärfsten innerparteilichen Kritikerinnen des ersten Verhandlungsergebnisses, begrüßte die Entscheidung: "Ich bin froh, dass wir als SPD nun gemeinsam zu dem Entschluss gelangt sind, dies zu tun." Juso-Chef Kühnert forderte, der bisherige Verfassungsschutzchef dürfe künftig kein öffentliches Amt mehr bekleiden. Maaßen habe eindrucksvoll bewiesen, dass er in verantwortungsvoller Position nichts verloren habe, sagte der "Welt" und der Funke-Mediengruppe. Es gehe um nichts weniger als das Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat. Maaßen gehöre in den Ruhestand versetzt.



Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil lobte den Vorstoß von Nahles. Sie habe die vielen kritischen Stimmen in der Bevölkerung, in der SPD und in den Medien sehr ernst genommen, sagte er. FDP-Chef Christian Lindner hält die überraschende Wende im Streit um die Beförderung des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen dagegen für verspätet. "CDU, CSU und SPD haben in der Causa Maaßen massiv Vertrauen verspielt. Auch diese Volte wird den Schaden nicht begrenzen, sondern noch weiter vergrößern", sagte er: "Die Einsicht von Andrea Nahles kommt zu spät."



Nahles hatte erfolgreich auf Maaßens Absetzung als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz gedrungen, nachdem die SPD dessen Eignung im Kampf gegen Rechtsextremismus aufgrund von Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz bezweifelt hatte. Bundesinnenminister Seehofer, der anders als Merkel und Nahles Maaßen stützte, will ihn aber im Gegenzug auf den Posten eines SPD-Staatssekretärs in sein Ministerium holen.



Seehofer betonte, auf Maaßens Expertise im Kampf gegen den Terrorismus nicht verzichten zu wollen. Mit seiner eigenwilligen Entscheidung brachte der CSU-Chef aber die SPD in schwere Turbulenzen - es gab an der Basis, Forderungen, die große Koalition zu beenden. Aber auch in der CDU und in der CSU gab es massive Kritik an den Beschlüssen.