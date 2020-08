Kurz nach den Beschlüssen der Koalition über zusätzliche unterstützende Maßnahmen in der Corona-Krise fordern führende Vertreter bereits weitere Schritte. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte in Berlin, im Herbst sollten ergänzende Hilfsmaßnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschlossen werden. Die SPD will das gerade erst verlängerte Kurzarbeitergeld noch ein weiteres Jahr lang zahlen.

Söder nannte als Empfänger die Autobranche, den Maschinenbau sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie. Außerdem müsse über eine Verlängerung der Mehrwertsteuer-Senkung gesprochen werden, meinte der CSU-Vorsitzende.



Der SPD-Kovorsitzende Walter-Borjans sprach sich dafür aus, das gerade erst bis Ende 2021 verlängerte Kurzarbeitergeld noch einmal ein weiteres Jahr zu gewähren. Dafür hatte sich zuvor bereits sein Parteikollege, Bundesarbeitsminister Heil, ausgesprochen. Der Bundesverband der deutschen Industrie und der Deutsche Gewerkschafts-Bund begrüßten heute die in der vergangenen Nacht beschlossene Verlängerung.