Union und SPD wollen bis spätestens Mitte Oktober eine Halbzeitbilanz der Arbeit der Großen Koalition vorlegen.

Das beschloss der Koalitionsausschuss gestern Abend in Berlin. In beiden politischen Lagern wird diese Bilanz als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Fortsetzung der Regierungszusammenarbeit gesehen. Die Teilnehmer des Treffens verständigten sich zudem unter anderem darauf, die sogenannte "Mietpreisbremse" bis zum Jahr 2025 zu verlängern. Keine Einigung gab es in der Frage der Grundrente. Die Gespräche darüber sollen in den nächsten Wochen fortgesetzt werden.