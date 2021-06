Die Klimabeschlüsse der Großen Koalition werden von Teilen der Opposition und von Verbänden als unzureichend kritisiert.

Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagte in Berlin, beim Ökostrom werde weiter gestümpert, und die Verkehrswende habe noch nicht einmal begonnen. Der Linken-Politiker Göste-Beutin sprach von einer Mogelpackung, mit der das 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung nicht erreicht werde. Die FDP warf der Koalition Wahlkampf-Aktionismus vor. Der BUND und der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisierten in einer gemeinsamen Erklärung, die Beschlüsse seien klimapolitisch unambitioniert, und es fehle jeglicher sozialer Ausgleich.



CDU, CSU und SPD hatten gestern Abend letzte Streitpunkte bei den geplanten Energie- und Klimabeschlüssen ausgeräumt. So gibt es nun Konsens etwa bei der Entlastung von Unternehmen beim CO2-Preis und beim Ausbau erneuerbarer Energien. Außerdem sollen bestehende Windräder leichter durch neue ersetzt werden können. Bundestag und Bundesrat sollen noch in dieser Woche über die Reform abstimmen.

