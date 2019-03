Der Sozialverband VdK hat die Einigung der Großen Koalition auf den Abbau von Hürden im Wahlrecht für Menschen mit Behinderung begrüßt.

Damit seien tausende Erwachsene nicht mehr vom wichtigsten demokratischen Grundrecht ausgeschlossen, sagte VdK-Präsidentin Bentele in Berlin. Das sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur uneingeschränkten Inklusion und damit zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung.



Nach den Plänen von Union und SPD sollen die bestehenden Ausschlussregelungen abgeschafft werden, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf einen gemeinsamen Antrag der Parteien berichtet. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das Bestimmungen in Paragraf 13 des Bundeswahlgesetzes verworfen hat. Demnach ist bislang von Wahlen ausgeschlossen, wer seine Angelegenheiten nicht selbst regeln kann und deshalb in allen Bereichen eine Betreuung zur Seite gestellt bekommen hat.