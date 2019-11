CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer will am Koalitionsvertrag mit der SPD festhalten.

Sie erteilte einer Überarbeitung der Vereinbarungen in der "Welt am Sonntag" eine Absage. Der Koalitionsvertrag gelte und werde nicht neu verhandelt. Kramp-Karrenbauer wandte sich damit gegen einen Vorschlag vom Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Linnemann. Er hatte sich dafür ausgesprochen, den Vertrag mit der SPD unmittelbar nach den anstehenden Parteitagen zu überarbeiten. Auch die Kandidatin für den SPD-Vorsitz, Esken, ist für eine Neuauflage.



Das Bundeskabinett trifft sich ab heute zu einer zweitägigen Klausur. Am kommenden Wochenende steht der CDU-Parteitag an, zwei Wochen später kommt die SPD zu ihrem Bundesparteitag zusammen.