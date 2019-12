Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer lehnt die von der neuen SPD-Spitze geforderten Nachbesserungen am Klimapaket ab.

Es gebe eine Einigung mit der SPD, über die man lange verhandelt habe, sagte Kramp-Karrenbauer der "Bild am Sonntag". Jetzt laufe das Vermittlungsverfahren mit dem Bundesrat. Man könne nicht wieder bei Null anfangen. Auch den SPD-Plänen, für ein Investitionsprogramm von der Schwarzen Null im Haushalt abzurücken, erteilte sie eine Absage.



Die neu gewählten SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans gehen davon aus, dass es rasch Gespräche ihrer Partei mit CDU und CSU geben wird. Man habe Gesprächsbereitschaft signalisiert bekommen, sagte Esken. Auf ihrem Parteitag in Berlin beschlossen die Sozialdemokraten heute ein Papier, das einen Umbau von Hartz IV in ein Bürgergeld vorsieht. Mehr dazu lesen Sie hier.