Die Unionsparteien sind uneins, ob sie in der Großen Koalition auf die Forderungen der neuen SPD-Führung eingehen sollen. CDU-Vize Laschet zeigte sich bereit, über einen höheren Preis für den Ausstoß von CO2 zu verhandeln. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und CSU-Generalsekretär Blume sind strikt gegen Änderungen am Koalitionsvertrag.

Laschet begründete seine Gesprächsbereitschaft damit, dass man über einen höheren CO2-Preis ja sowieso schon mit den Grünen rede - nämlich im Bundesrat, wo deren Zustimmung zum Klimapaket erforderlich ist. Insofern müsse das Klimapaket gar nicht erst aufgeschnürt werden. Es liege in Teilen längst "aufgeschnürt auf dem Tisch des Vermittlungsausschusses", sagte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen der "Welt am Sonntag".



An anderer Stelle lehnte Laschet Neuverhandlungen dagegen ab. Als Beispiele nannte er die Forderung der neuen SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans, die Schwarze Null aufzugeben und ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen.



Die CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer zeigte sich insgesamt kompromisslos. Sie verwahrte sich gegen "Bedingungen" nach dem Motto: "Wenn das nicht kommt, dann gehen wir". Sie erwarte Vertragstreue von den Sozialdemokraten, sagte Kramp-Karrenbauer der "Bild am Sonntag" und fügte hinzu: "Ich hätte mir ein wirklich klares Signal des SPD-Parteitags zur Fortsetzunge der Großen Koalition gewünscht."



Auch CSU-Generalsekretär Blume erteilte Änderungen am Koalitionsvertrag eine Absage. Eine SPD auf Linkskurs werde nicht zu einer Regierung auf Linkskurs führen, sagte er der "Welt am Sonntag".