Die schwarz-rote Koalition plant in einigen Handwerksberufen die Meisterpflicht wieder einführen.

Das teilten die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Linnemann und Bartol, in Berlin mit. Man sei davon überzeugt, dass der Meisterbrief im deutschen Handwerk die beste Garantie für Qualitätsarbeit und Innovationskraft liefere, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Linnemann und Bartol wollen einer Koalitionsarbeitsgruppe vorschlagen, für zwölf Gewerke die Meisterpflicht wieder einzuführen - darunter Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Raumausstatter sowie Orgel- und Harmoniumbauer. Bestehende Betriebe, die derzeit nicht der Meisterpflicht unterliegen, sollen ihr Handwerk auch weiterhin selbstständig ausüben dürfen.



Der Zentralverband des Handwerks dringt seit langem auf eine Rückkehr zur Meisterpflicht in vielen Berufen. Im Jahr 2004 war diese in mehr als 50 Berufen weggefallen. Seitdem sind für diese Berufe keine besonderen Qualifikationsnachweise mehr erforderlich, um sich selbstständig zu machen.